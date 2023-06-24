الأرصاد: غدا طقس حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 23 العاصمة الإدارية 35 23 6 أكتوبر 36 22 بنهــــا 35 23 دمنهور 34 22 وادى النطرون 36 21 كفر الشيخ 34 22 المنصورة 35 23 الزقازيق 35 23 شبين الكوم 35 22 طنطا 34 22 دمياط 30 22 بورسعيد 30 22 الإسماعيلية 36 22 السويس 36 21 العريش 32 21 رفح 31 22 رأس سدر 36 21 نخل 36 18 كاترين 32 15 الطور 34 25 طابا 35 23 شرم الشيخ 39 28 الإسكندرية 30 22 العلمين الجديدة 29 22 مطروح 28 22 السلوم 31 21 سيوة 36 21 رأس غارب 37 27 الغردقة 38 27 سفاجا 36 26 مرسى علم 37 27 شلاتين 37 27 حلايب 34 28 أبو رماد 35 27 رأس حدربة 35 28 الفيوم 38 23 بنى سويف 38 23 المنيا 38 24 أسيوط 39 24 سوهاج 39 24 قنا 41 26 الأقصر 42 26 أسوان 42 29 الوادى الجديد 41 24 أبوسمبل 41 26

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