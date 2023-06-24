أقصرى يهدى «بورتريه» لـ جوارديولا: «شكرنى عليه وعجبته»

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جدة - نرمين السيد - ورسم عمر ياسر أبو الفضل، 16 عاما، من مدينة الأقصر، بورتريه للمدرب الإسبانى، وأهداها له، موضحا أنه علم من شقيقه أن المدرب يزور مصر خلال هذه الآونة، كما سيصل إلى الأقصر لزيارة المناطق الأثرية بالمدينة.
وأضاف أبو الفضل، أنه رسم البورتريه بالقلم الرصاص صباح اليوم، وتوجه إلى معابد الكرنك آملا لقاء المدرب، موضحا أن الصورة لاقت استحسانه وشكره عليها.
يشار إلى أن المدرب الإسبانى جوارديولا وصل الأقصر على متن طائرة خاصة هو وأسرته وزار معابد الكرنك، وتوجه بعدها إلى دهبية لتناول الغداء فى رحلة نيلية ليتوجه بعدها إلى معبد الأقصر مساء اليوم؛ لحضور حفل عشاء خاص به.
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