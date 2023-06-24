انتهاء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

جدة - نرمين السيد - انتهت بعثة حج القرعة، من تفويج حجاج القرعة واكتمال وصول جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج، بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة.





وفور وصول الحجاج إلى مكة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم الكائنة، بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف. يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن، لضمان توفير جميع السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة. وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية، فى سبيل توفير جميع أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.

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