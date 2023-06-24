رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة الطيبى «روضة السيدة 2» (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمشروعات التطوير الحضرى بالقاهرة، حيث تفقد ومرافقوه مشروع تطوير منطقة الطيبى بحى السيدة زينب، "روضة السيدة 2" الذى يتولى تطويره الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.





ورافق رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واللواء محمد الكيلانى، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وأكد مدبولى، أن هذا المشروع يأتى استكمالاً لجهود التطوير التى خضعت لها منطقة روضة السيدة 1 " تل العقارب سابقاً" وساهمت فى تغيير الوجه الحضارى لها بالكامل.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عدداً من مكونات المشروع، وتابع أعمال دهانات واجهات العمارات من الخارج والداخل، وكذا أعمال التشطيبات داخل الوحدات السكنية، الى جانب اعمال تنفيذ المرافق المختلفة، وتفقد نموذجاً لوحدة سكنية مُشطبة ومؤثثة بالكامل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أوضح أن هذا المشروع الذى يُنفذه الجهاز المركزى للتعمير، يستهدف تطوير منطقة الطيبى العشوائية بحى السيدة زينب، ضمن خطط الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للأهالى فى تلك المنطقة وتحسين سبل المعيشة لهم.

كما أشار المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أنه تم تخطيط المشروع على كامل مساحة المنطقة العشوائية السابقة، وسيتميز بواجهات العمارات ذات الطابع الإسلامى الممزوج بالحداثة، بطراز معمارى شبيه بروضة السيدة 1 السابق تنفيذه بذات المنطقة منذ ثلاث سنوات، بما يتناسب مع طابع حى السيدة زينب.

ولفت المهندس خالد صديق إلى أن منطقة الطيبى، كانت عبارة عن تل ترابى، مقام عليه عدد من المبانى بعضها معرض للانهيار، بعدد 143 عقارا تضم 350 أسرة، فتم إزالة المبانى وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء العمارات السكنية الجديدة والخدمات اللازمة والتنسيق الحضارى للموقع لتسكين الأهالى بها، منوهاً إلى أنه تم تسكين أهالى منطقة الطيبى بشقق بديلة، لحين انتهاء عملية التطوير وعودتهم إلى الوحدات السكنية الجديدة.

من جانبه أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن هذا المشروع يشهد إنشاء 9 عمارات، بإجمالى 572 وحدة سكنية، وعدد 6 وحدات إدارية، و30 محلاً تجارياً ومبنى خدمياً، وحضانة، وأعمال تنسيق الموقع العام، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 28.7 ألف م2.

وأشار اللواء محمد الكيلانى، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات القاهرة الكبرى، إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لمكونات المشروع وجار حاليا استكمال عمل التشطيبات الداخلية والواجهات بنسبة تنفيذ إجمالية تصل إلى 80%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر.

ولفت الكيلانى، إلى أن المشروع ينقسم إلى منطقتين، الأولى تشمل 6 عمارات سكنية، والثانية تشمل 3 عمارات سكنية، وتتكون كل عمارة من دور أرضى و5 أدوار متكررة، كما يبعد المشروع 200 متر تقريباً من مترو محطة السيدة زينب.