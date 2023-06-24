الداخلية: اكتمال وصول 10990 من حجاج القرعة إلى مكة استعدادا لأداء المناسك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يونيو 2023 05:26 مساءً - أكدت وزارة الداخلية، منذ قليل أكتمال وصول حجاج القرعة إلى مكة المكرمة استعدادا لأداء مناسك الحج، وبلغ إجمالى عددهم 10990 حاج.

ومنذ أيام أنتهت بعثة الحج من تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لإستكمال أداء مناسك الحج ، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتوفير أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن، حيث يتم نقلهم بحافلات ذات مواصفات متميرة ومجهزة ومرتبطة بغرفة العمليات.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

وقد أبدى الحجاج إرتياحاً كبيراً عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.