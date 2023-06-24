مدبولى يوجه بالتعامل بحسم مع أى تعدٍ خلال إجازة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمحافظين، وجموع الشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة يونيو، متمنيًا أن يُعيد المولى عز وجل هذه الأيام علينا وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليُمن والبركات.

وفى إطار استعدادات عيد الأضحى المبارك، كلَّف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحى، والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية فى جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خصوصًا اللحوم الحمراء، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، والمتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحى خارجها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد المسؤولين المختصين؛ لمواجهة الأزمات والطوارئ، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أى أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم، طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات فى مواقعهم خلال أيام العيد، وقيامهم بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى إطار الاستعدادات التى تجرى حاليا لاستقبال عيد الأضحى، لابد من العمل على رفع درجات الاستعداد، مع إعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ فى المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات اعتباراً من يوم الوقفة وحتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أى تعديات على الأراضى الزراعية أو المبانى مع التصدى بمنتهى الحزم لأى تعديات بالمحافظات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدى المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين، كما كلف رئيس الوزراء باستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة إجازة العيد، وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بأية مخالفة.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التنمية المحلية أنه جرى حصر قطع الأراضى المستردة "ولاية المحافظات" خلال الإزالات اليومية والإزالات فى المهد والطلبات غير الجادة خلال الفترة الماضية، وموجات الإزالة، ورفض التقنين اعتبارا من عام 2017 وحتى 31 مايو 2023، وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الأراضى، ومنع إعادة التعدى عليها، مع وضع تصور لسرعة استغلالها على النحو الأمثل، سواء لإقامة مشروعات خدمية، أو بأى صورة أخرى تضمن الحفاظ عليها، مع إعداد حصر دقيق يتضمن عدد القطع ومساحاتها وإحداثياتها ونسب تميزها.

واستكمل وزير التنمية المحلية شرحه للمتابعة الدورية للاستعدادات التى تجرى لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعددها 332 مجمعا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية تشغيل تلك المجمعات، وإتاحة الأراضى المطلوبة للمرحلة الثانية، التى سيتم البدء فيها خلال العام المالى المقبل.

وتطرق وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود المبذولة لدعم الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بالمحافظات؛ لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة تتولى تنظيم وإدارة ملف الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وكذا تشكيل لجان فرعية بالمحافظات، وفى هذا الإطار تم مناقشة إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التحديات التى يواجهها الاستثمار فى المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنَّ الوزارة قامت بتكليف المحافظات بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وطرحها على بوابة المنظومة الإلكترونية للفرص الاستثمارية، والتى قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها.

كما أوضح الوزير جهود الوزارة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إعداد مخططات للمناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى بالكامل، وتم البدء فى إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لتلك المناطق، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وصفية لهذه المناطق، بخلاف المناطق العشوائية التى تم حصرها وقائمة بالفعل على أرض المحافظات.

وفيما يخص جهود حل مشكلات المستثمرين، أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع سكرتيرى عموم المحافظات لمتابعة الشكاوى الواردة للمحافظة والتوجيه بسرعة فحصها وإرسال الرد للوزارة للرد على المستثمرين.

وعقب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف المحافظات لجهودها لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وإعداد ملف تفصيليّ لجميع الإجراءات المطلوبة للترويج لها.