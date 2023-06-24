عاجل- مدبولى يستقبل نظيره الهندى بمطار القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولى، ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، الذى يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومى، وعددا من كبار المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية، وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة. ومن المُقرر، أن يعقد رئيسا وزراء مصر والهند اليوم اجتماع مائدة مستديرة، بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، لمناقشة جوانب التعاون الثنائى بين مصر والهند.

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