بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية تطلق مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا من محدودى الدخل (صور)

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يونيو 2023 06:30 مساءً - إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.. وزارة الداخلية تطلق مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

محمد يوسف

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