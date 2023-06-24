بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية تطلق مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا من محدودى الدخل (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يونيو 2023 06:30 مساءً - إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.. وزارة الداخلية تطلق مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
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فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنوفية – أسوان – القاهرة– مطروح – بورسعيد – القليوبية– دمياط – شمال سيناء- الدقهلية ) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.