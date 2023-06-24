محافظ قنا يتفقد موقع الكورنيش الجديد غرب المدينة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ قنا أشرف الداودى، جولة تفقدية لمعاينة موقع الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا، بطول 200 متر، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.





وأكد محافظ قنا، فى تصريح له، اليوم السبت، ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المساحة المخصصة للكورنيش الجديد، من خلال إقامة مرسى نيلى نموذجى للمراكب السياحية، وممشى ومقاعد انتظار تتماشى مع التصميم العام للكورنيش، وجدارية فرعونية، ومنطقة خدمات، بما يسهم فى إضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد، وذلك بما لا يضر بحرم نهر النيل، مشددا على سرعة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة، بما يُسهم فى الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها، لافتا إلى أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الانتهاء من وضع التصميم والتصور النهائى له.

كما عقد محافظ قنا، اجتماعا موسعا بمقر مكتبة مصر العامة، لمناقشة بنود لائحة النظام الأساسى للمكتبة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، وأعضاء لجنة تسيير المكتبة، وأعضاء مجلس الأمناء، وجميع العاملين بالمكتبة.