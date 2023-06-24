الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك فى مؤتمر الشباب بروما (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، فى مؤتمر "ROACO" للشباب، بروما حول "دور الشباب فى الصالح العام"، المنظم بالتعاون بين المكتب الإقليمى لكاريتاس الشرق الأوسط، وهيئة "أكيا" الألمانية، وهيئة "رواكو" الإيطالية.





جاء ذلك بحضور ناردين ماهر، وبيتر بشرى، من جمعية "كاريتاس" الإسكندرية، حيث استقبل قداسة البابا فرنسيس، الشباب المشاركين فى المؤتمر، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، كما أكد قداسته لهم أهمية العمل الإيجابى فى المجتمع. يذكر أن المؤتمر شهد أيضًا مشاركة الخبرات، والمبادرات المختلفة، من الدول المشاركة، بالمؤتمر.

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