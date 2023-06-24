أول سيدة تحصل على رخصة القيادة المهنية.. الأسطى فتحية: فخورة بلقاء الرئيس

جدة - نرمين السيد - كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت بمثابة طوقًا نجاة لها، غرست بداخلها بذورًا من العزيمة والتحدى لظروفها، لتتحول "فتحية" من ربة منزل مشردة، إلى أول سيدة تحصل على رخصة القيادة المهنية بالبحيرة.





تقف "الأسطى فتحية" وسط موقف "سرافيس" دمنهور، مع زملائها بالمهنة تنادى على الركاب بصوت جهورى وبثقة بالنفس كأنها ابنة الموقف منذ عشرات السنوات، ولكن ما مرت به كان أقسى اختبارًا علمها القوة والتحمل والتضحية لأجل تربية صغارها ورعاية زوجها المريض.

الأسطى فتحية قصة سيدة كافأها الرئيس برخصة قيادة

"خطاب الرئيس السيسى سترنى ويوم ما شفته كان عيد".. هكذا بدأت الأسطى فتحية تروى قصة كفاحها لـ"دوت الخليج" قائلة: "عمرى 41 عامًا ولدى 3 أبناء أكبرهم فى المرحلة الثانوية الأزهرية، أصيب زوجى ببعض الأمراض المزمنة وتأثرت معيشتنا بتكاليف الإيجار ومصاريف أولادى، وأصبحنا على حافة التشرد".

وبتنهيدة أمل ووجه مبتسم، أكملت فتحية حديثها: "فى عام 2019 وأنا أشاهد التلفاز سمعت خطاب الرئيس السيسى، وهو يتحدث عن السيدات المكافحات وأن المرأة المصرية قادرة على أن تخترق كل مجالات العمل، وتتحمل ما لا يتحمله الرجال فى العمل، وهذا الخطاب كان طوقًا لنجاتى ومنذ أن سمعته وأنا عزمت القرار بأن اعمل واخلق لنفسى فرصة عمل".

الأسطى فتحية خلال حديثها أعطت دروس الأمل للجميع "رجال ونساء" بعزيمتها القوية، قائلة: "تعلمت القيادة على يد والدى خلال شهر، فهو أيضًا يعمل سائقًا، واشتريت سيارة سرفيس بقرض وأقساط، وعزمت أن أنزل وسط الموقف وأخوض التجربة، وبالفعل عاملنى زملائى السائقين باحترام وساعدونى، حتى أصبحت الأسطى فتحية منذ 5 سنوات، وذهبت للمرور لأستخرج الرخصة وكانوا فى ذهول".

شكرا يا ريس

"رئيس الجمهورية ساعدنى أن أحصل على رخصة القيادة المهنية".. بهذه الكلمات واصلت الأسطى فتحية حديثها قائلة: "كلمت الرئيس عبدالفتاح السيسى وكنت فخورة عندما قابلته وتحدثت معه لأشكره أثناء زيارته لمحافظة البحيرة، كان يوم عيد عندما وقفت أمامه أتحدث، وأتمنى أن أقابله مرة أخرى، وأطلب منه أمنية أخيرة وهى حل مشكلة سكنى من تكاليف الإيجار، أريد شقة وأنا أدفع تكاليف أقساطها".



واختتمت سائقة السرفيس حديثها بتوجيه نصيحة للسيدات، بأن يخترقوا مجالات العمل، وأن يسعوا دائمًا فى إثبات هويتهم المهنية والعملية، مضيفة: "أنصح الشباب بأن يتخلصوا من أفعى البطالة، التى تتحكم فى عقليتهم، وأن يسعوا ويعملوا حتى تستمر حياتهم وتتحسن للأفضل".