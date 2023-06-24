بمناسبة 30 يونيو.. «كلنا واحد» تعلن عن تخفيضات خاصة.. الجمعة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو.

ويجرى هذا بالتعاون بين وزارة الداخلية وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم، بإجمالى عدد 57 مولًا تجاريًا و44 سلسلة تجارية لبيع الحلويات بإجمالى 349 فرعًا.

بالإضافة لـ53 كيانًا صناعيًا بإجمالى 599 فرعًا و29 سلسلة لبيع المواد الغذائية بإجمالى 1354 فرعًا.