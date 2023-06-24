29 رحلة بالون طائر على متنها 600 سائح تحلق فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - حلقت فى سماء محافظة الأقصر، اليوم السبت، 29 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 600 سائح وسائحة من أنحاء العالم فى نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والآثار والمعالم السياحية.





وقال أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالمحافظة فى تصريح له اليوم إن الإقبال على الرحلات كبير جدا رغم ارتفاع درجات الحرارة حيث يتوافد السائحون والزائرون إلى المناطق الأثرية، والذين يعشقون رحلات البالون الطائر باعتبارها تعد من أهم البرامج السياحية التى يقبل عليها السائحون الوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية فى عاصمة السياحة العالمية "الأقصر".

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