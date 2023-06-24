توريد 133 ألف طن قمح محلى للشون والصوامع ومراكز التجميع فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسيوط عصام سعد، توريد 133 ألفا و987 طنا من القمح المحلى للشون والصوامع ومراكز التجميع على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد حتى الآن، وفقا للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تدخر جهدا لتوفير مخزون استراتيجى آمن من الحبوب الغذائية.





وأشار عصام سعد، إلى تقديمه لسبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح، وتسليم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأوضح محافظ أسيوط، فى بيان للمحافظة، اليوم السبت، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة، ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

ولفت إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال توريد القمح ومتابعة أية شكاوى تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

ونوه بتشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدى 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".