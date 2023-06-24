مراجعة ليلة الامتحان فى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، الامتحان فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

ويستمر الامتحان فى المادتين لمدة 3 ساعات، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، ويتكون من 46 سؤالا، بينهم 44 سؤال اختيار من متعدد يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالى مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة المقالية فتنقسم إلى 32 سؤالا مخصص لهم درجة واحدة، و12 سؤالا مخصص لهم درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين، وهذه المواصفات تنطبق على امتحان الكيمياء والجغرافيا معا.

مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء - باللغة العربية- يمكن اتباع هذا الرابط

أما لمراجعة ليلة الامتحان فى مادة الكيمياء - باللغة الإنجليزية- فيمكن اتباع هذا الرابط

مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجغرافيا

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجغرافيا يمكن اتباع هذا الرابط

كما يمكن متابعة حل النموذج الاسترشادى فى مادة الجغرافيا من خلال هذا الرابط

وعقب امتحانات الغد، يتوقف الطلاب عن أداء الامتحانات، حتى السبت الموافق 1/7/2023، ليستأنفوا الامتحانات من جديد يوم الأحد الموافق 2-7-2023، حيث يؤدى طلاب المدارس الثانوية العامة امتحان الفيزياء "لشعبتى العلوم والرياضيات" والتاريخ "للشعبة الأدبية"، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم "الفيزياء"، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

امتحانات الثانوية العامة

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022-2023، أكثر من 783 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.