وزير الشباب يتفق مع الاتحادات الرياضية والمتحدة للخدمات الإعلامية على توقيع بروتوكول ثلاثى لتقديم الرعاية للأبطال الرياضيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يونيو 2023 10:32 مساءً - وزير الشباب يتفق مع الاتحادات الرياضية والمتحدة للخدمات الإعلامية على توقيع بروتوكول ثلاثى لتقديم باقة من برامج الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين

د.أشرف صبحى : ماضون فى دعم ورعاية لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية لتحقيق مزيد من الانجازات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم، مع مجموعة من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية بحضور مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبحث التعاون المشترك على صعيد برامج الدعم والرعاية للاعبين الدوليين فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق حول إبرام بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة الشباب والرياضة و الاتحادات الرياضية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بما يُسهم فى توفير موارد مالية إضافية للاتحادات الرياضية تُنفق على النواحى الفنية فى إعداد لاعبى المنتخبات، والأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بسفر البعثات المصرية للمشاركة فى المعسكرات والبطولات.

كما أن هذه الشراكة ستعمل على توفير برامج رعاية للاعبين طوال العام لتهيئة المناخ ، والاستجابة لمطالبهم بما يُساعد فى زيادة تركيز اللاعبين وتحفيزهم نحو الاستعداد الأمثل لمختلف البطولات.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أنه بخلاف نتائج هذا البروتوكول ، فإن الوزارة مستمرة فى تقديم الدعم المالى المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنياً لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، بجانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

أوضح الوزير أن هذه المجهودات تأتى جميعها فى صالح شئون لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، وفى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبينا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبى مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.