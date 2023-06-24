جدة - نرمين السيد - سلم محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، عقود تمويل مشروعات تنموية صغيرة لــ 200 مستفيد بإجمالى مبلغ 6 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد، منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية و3 أطنان لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك.





جاء خلال الاحتفالية التى شهدها المحافظ، وأقيمت فى الصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب فى بنى سويف، اليوم السبت، ونُظمت تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسستى حياة كريمة وأبو هشيمة الخير، وإشراف من مديرية التضامن الاجتماعى. حضر الاحتفالية، أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، ونهى طلعت المدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وعهود وافى أمين عام مؤسسة حياة كريمة ومحمد مطر رئيس قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة ويوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة وخالد أحمد مدير منطقة شمال الصعيد، ومدحت زكريا مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة ببنى سويف، والدكتور محمد جبر منسق عام حياة كريمة ببنى سويف وأمل عزوز وكيل وزارة التضامن ببنى سويف وإمام أحمد ورمضان عبد السلام مديرى مشروعات الأورمان ببنى سويف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن حياة كريمة.. محافظ بنى سويف يسلّم عقود تمويل مشروعات بـ6 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.