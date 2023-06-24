223 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى صدر عن المركز الإعلامى لمحافظة جنوب سيناء، فإن التصديق جاء خلال عرض المهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ الحالات على المحافظة فى مكتبه بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
وقال رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه بذلك يصبح إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة شرم الشيخ 223 قرارا، مشيرا إلى أن محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
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