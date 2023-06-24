حالة الطقس غدا الأحد.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، وقالت إنه سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.





وأضافت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الأرصاد، أن هناك نشطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ولفتت إلى أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة غدا الإثنين على محافظات الجمهورية فهى كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 22.

جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 29.