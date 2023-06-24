تعرف على موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2022-2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، التى تبدأ من الثلاثاء الموافق 26/6/2023 وتمتد حتى الاثنين الموافق 3/7/2023.





ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال الموقع الرسمى للوزارة عبر هذا الرابط: http://emis.gov.eg/ وتعلن النتيجة للطلاب باستخدام رقم الجلوس، وتظهر بشكل مفصل يتضمن درجات كل طالب فى كل مادة ومجموعه الكلى، وموقفه من النجاح أو الرسوب أو الدور الثانى. وانتهى طلاب الدبلومات الفنية الذين يتجاوز عددهم 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، من أداء الامتحانات فى المواد التحريرية يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجارى، أما الامتحانات العملية والمعلمية التى بدأها الطلاب يوم 20 مايو الماضى، استكملوها حتى 16 يونيو الجارى، بعد انتهاء الامتحانات التحريرية.

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