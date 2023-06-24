كفر الشيخ تحقق ترتيبا متقدما فى تصنيف «ليدن» الهولندى للجامعات العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، ظهور الجامعة ضمن أفضل 13 جامعة مصرية، بتصنيف ليدن الهولندى العالمى للجامعات، حيث احتلت المرتبة 1380 عالميا، والمرتبة 39 إفريقيا، والمرتبة 13 محليا، بينما حققت فى علوم الحياة على الأرض المرتبة الخامسة محليا والمرتبة 18 إفريقيا، وفى العلوم الفيزيائية والهندسية المرتبة 12 محليا والمرتبة 31 افريقيا، وفى العلوم الطبية والحيوية المرتبة 13 محليا والمرتبة 34 إفريقيا.





وقال دسوقى، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن ظهور الجامعة فى التصنيفات العالمية المرموقة جاء بسبب تنوع البحوث العلمية فى جميع مجالات العلوم والحرص على النشر فى المجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسى مع الجميع، كما جاء نتيجة لتنفيذ آليات وأهداف وضعتها الجامعة لتحسين معدل معايير التصنيف الدولى بها، طبقا لمتطلبات جهات التصنيف العالمية، ودعم الجامعة لباحثيها.

وأضاف أن نجاح الجامعة فى التواجد بمراكز متقدمة بكل التصنفيات العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة وتخطيط تم الإعداد له وتوفير الأجواء المناسبة للنشر العلمى المميز فى المجلات العلمية ذات التأثير العالمى، فضلا عن إصدار مجلات علمية بالتعاون مع دور النشر العالمى لفتح مسارات جديدة لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمى الدولى.

من جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف ليدن الهولندى للجامعات العالمية يعتمد على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسى والدولى لانتاجها، كما يضع عددا من المؤشرات الأكاديمية، وفقا للمعايير الببليومترية التى تقيس حجم وعدد ومعامل التأثير للاقتباس للمنشورات العلمية للباحثين التابعين للجامعات، ونسب وأعداد الأبحاث المشتركة مع الجامعات الأخرى والمؤسسات الصناعية، والانضباط والحجم المؤسسى، والسمعة البحثية الدولية والإقليمية، والتعاون الدولى، والتبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع الجامعات الأخرى.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منتسبى الجامعة لتقدم الجامعة المستمر وإدراجها فى العديد من التصنيفات الدولية، والذى يؤكد مدى حرص الجامعة وسعيها المستمر للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وتحقيقها للريادة محليا وأفريقيا وعالميا.