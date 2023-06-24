الحياة اليوم- عمرو القاضى: الحركة السياحية فى مصر جيدة جدًا ونسعى لتنميتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف "القاضى" خلال مداخلة هاتفية الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه منذ أول يناير الماضى للأسبوع الثانى من يونيو الجارى حققنا نسبة نمو تفوق الـ40% مقارنة بالعام الماضى.

وتابع أننا نسير على طريق سليم ما بين استراتيجية واضحة لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة نحو الترويج والتسويق، مشيرًا إلى أنه من مميزات مصر كمقصد سياحى نجد كافة مستويات السائحين، فالأعلى إنفاقًا يجد الأماكن المتميزة والمتوسط كذلك.

أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه فى استراتيجيتنا نعتمد على 5 أسواق فقط، ولكن التوسع فى التنشيط فى كل دول العالم، ونسب النمو تعدت فى هذه الأسواق من 150% إلى 200% زيادة عن الأعوام السابقة.