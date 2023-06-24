جدة - نرمين السيد - وأضاف "القاضى" خلال مداخلة هاتفية الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه منذ أول يناير الماضى للأسبوع الثانى من يونيو الجارى حققنا نسبة نمو تفوق الـ40% مقارنة بالعام الماضى.
وتابع أننا نسير على طريق سليم ما بين استراتيجية واضحة لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة نحو الترويج والتسويق، مشيرًا إلى أنه من مميزات مصر كمقصد سياحى نجد كافة مستويات السائحين، فالأعلى إنفاقًا يجد الأماكن المتميزة والمتوسط كذلك.
أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه فى استراتيجيتنا نعتمد على 5 أسواق فقط، ولكن التوسع فى التنشيط فى كل دول العالم، ونسب النمو تعدت فى هذه الأسواق من 150% إلى 200% زيادة عن الأعوام السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحياة اليوم- عمرو القاضى: الحركة السياحية فى مصر جيدة جدًا ونسعى لتنميتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.