الحياة اليوم- خبير: السيسى أول من طالب بإعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "علام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"،

أننا سمعنا كلامًا كثيرًا حول تمويل الدول النامية المتضررة من تأثير المناخ ولم يحدث شئ، حيث أشار الرئيس السيسى بدعوته بتمويل الـ100 مليار دولار للقارة الإفريقية.

وتابع أن هناك مشكلة التعامل مع المركزية واللامركزية، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أول رئيس جمهورية يطالب بإعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية.

وتابع مستشار برنامج المناخ العالمى، أننا نخسر 45% فى ظل مراجعات وهيئات من أجل تمويل الدول النامية، مؤكدًا أن مطالب الرئيس السيسى تتماشى مع الظروف الإفريقية.