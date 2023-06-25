مفيش حاجة صعبة على الستات.. الحاجة فاطمة ورثت الجزارة أبا عن جد قبل 30 سنة

جدة - نرمين السيد - أربعينية تُدير المحل وتزن اللحوم للزبائن، وفى موسم عيد الأضحى المبارك تخرج لذبح الأضاحى، تعلمت الجزارة من جدتها وأبيها منذ صغرها، حتى تفوقت على الرجال فى تقطيع الذبيحة بسلاسة وبدقة وفى وقت قصير انتشر اسم "الحاجة فاطمة" وسط أكبر جزارين مدينة كوم حمادة، بالبحيرة.

ربة منزل وجزارة فى نفس الوقت

تحدثت "الحاجة فاطمة عبدالمنعم النحال"، أشهر جزارة بالبحيرة وملكة الجملى مع "دوت الخليج" قائلة: بدأت أخوض مهنة الجزارة منذ أكثر من 30 عامًا ورثاها أبًا عن جد، وبعد وفاة والدى قمت بإدارة محل الجزارة.

"مفيش حاجة صعبة على الستات، والزبون بيعتبرنى راجل" هكذا استكملت فاطمة حديثها بأن السيدات يستطيعوا فعل المستحيل واثبات قدراتهم المهنية حتى فى مهن الرجال والتى تعد الجزارة من أصعبهم، لأن التعامل مع الذبائح وقت النحر يكون صعبًا ويحتاج دقة، بالإضافة إلى كسب السوق والتعامل مع باقى الجزارين.

ترتيب الوقت

وقالت "فاطمة" لدى 3 أطفال وزوجى موظف حكومى، لم يشعروا يومًا بنقص أو إهمال من ناحيتى، بل أرتب وقتى بين عملى فى محل الجزارة وبين مهام منزلى وواجبات أسرتى، حتى أننى لم استعن بأحد يساعدنى فى المنزل، أحضر الطعام وأرتب المنزل، وأخلع ثوب الجزارة عند عودتى للمنزل، وهنا أصبح الأم والزوجة فقط.

واختتمت حديثها بنصيحة للسيدات قائلة "ليس هناك مستحيل من تريد العمل والنجاح ستستطيع الوصول.