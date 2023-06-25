رئيس وزراء الهند: تشرفت بالمناقشات الثرية مع المفتى حول الروابط بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وقال مودى - في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" السبت - إنه شرف بلقاء مفتي الديار المصرية; حيث تم إجراء مناقشات ثرية حول العلاقات بين الهند ومصر, لا سيما الروابط الثقافية والشعبية.
من جانب آخر، أكد رئيس وزراء الهند ناريندا مودي أن إنشاء وحدة الهند بمجلس الوزراء المصري، يعكس الأولوية الممنوحة للعلاقات بين الهند ومصر.
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