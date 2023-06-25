جدة - نرمين السيد - ويستمر الامتحان فى المادتين لمدة 3 ساعات، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، ويتكون من 46 سؤالا، بينهم 44 سؤال اختيار من متعدد يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالى مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.
وبالنسبة للأسئلة المقالية فتنقسم إلى 32 سؤالا مخصص لهم درجة واحدة، و12 سؤالا مخصص لهم درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين، وهذه المواصفات تنطبق على امتحان الكيمياء والجغرافيا معا.
وتفتح اللجان أبوابها عند الساعة 8:30 صباحا لاستقبال الطلاب وبدء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكترونى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان فى الكيمياء والجغرافيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.