طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان فى الكيمياء والجغرافيا

جدة - نرمين السيد - ويستمر الامتحان فى المادتين لمدة 3 ساعات، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، ويتكون من 46 سؤالا، بينهم 44 سؤال اختيار من متعدد يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالى مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة المقالية فتنقسم إلى 32 سؤالا مخصص لهم درجة واحدة، و12 سؤالا مخصص لهم درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين، وهذه المواصفات تنطبق على امتحان الكيمياء والجغرافيا معا.

وتفتح اللجان أبوابها عند الساعة 8:30 صباحا لاستقبال الطلاب وبدء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكترونى.