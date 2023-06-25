الثانوية العامة.. توافد الطلاب على اللجان لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يبدأ امتحانى الكيمياء والجغرافيا فى تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا. وفتحت اللجان أبوابها عند الساعة 8:30 صباحا لاستقبال الطلاب وبدء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكترونى.

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