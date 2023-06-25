أشرف سنجر: الغرب استنزف الجيش الروسى وعلى بوتين ترتيب أوراقه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن مجموعة فاجنر، لا تُلم بقوانين الحرب، وما فعلته فى روسيا بالأمس امتد تأثيره إلى خارجها، مشيرا إلى أن تلك التحركات تحمل فى مضمونها رسالة وهى "أن الجيوش النظامية لا يجب أن تعتمد على جماعات مسلحة".





وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الارتماء فى أحضان جماعات مسلحة تقوم بأعمال قتالية؛ يقلل من أداء الجيش المحترف، منتقدا وضع الجيش الروسى لمجموعة فاجنر كرأس حربة لخضو المعارك فى أوكرانيا. وذكر أن ما شهدت روسيا بالأمس "هز" المؤسسة العسكرية، وصورة روسيا أمام العالم، لأن روسيا ورغم مرور أكثر من عام على الحرب لم تحقق الانتصار المطلوب وما يجب أن تحققه. وشدد على أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مطالب اليوم بإعادة ترتيب أوراقه، مبينا أن الغرب نجخ فى استنزاف الجيش الروسى، ومكانه روسيا وهيبتها تتراجع يوما بعد يوم، كما أن التهديد بالسلاح النووى ليس كافيا للردع، لأن العمليات على الأرض تعطى مناظر مؤلمة.

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