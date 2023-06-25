لجان الثانوية العامة تبدأ إجراءات تفتيش الطلاب قبل الكيمياء والجغرافيا

جدة - نرمين السيد - فتحت 2097 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، عند الساعة 8:30 صباحا، لبدء إجراءات التفتيش قبل بدء امتحانى الكيمياء والجغرافيا عند التاسعة.





ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، الامتحان فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" اختبار مقاييس المفاهيم "الكيمياء"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الجغرافيا "الورقة الثانية".

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 13 ألف عصا إلكترونية، لتفتيش الطلاب والكشف عن أى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، قد تكون بحوزتهم، ويتم استخدامها ثلاث مرات، الأولى عند دخول اللجان، والثانية عند الوصول للفصول الامتحانية وقبل بدء الامتحان، أما المرة الثالثة تكون بعد نصف ساعة من بداية الامتحان مع التركيز على الديسكات وعدم إزعاج الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجراءات التفتيش لا تستغرق أكثر من دقيقتين من كل طالب، ولا يمكن استثناء أى طالب من تلك الإجراءات حتى لو وصل إلى اللجنة قبل دقائق معدودة من بدء الامتحان، مشددا ان الوزارة تهدف إلى ضبط المنظومة الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022-2023، أكثر من 783 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.