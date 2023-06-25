الملا يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توزيع المنتجات البترولية

جدة - نرمين السيد - وأكد أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتى بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك فى الوزارة، وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية، والتى تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة التى تم إدخالها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات.

وأضاف "الملا" أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً على تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسى لا غنى عنه فى المزيد من أحكام الرقابة، ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية، والاستفادة المثلى من الأرصدة والمخزونات منها فى تلبية الاستهلاك المحلى.

وأشار إلى أن الرصد اللحظى الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها فى كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفى التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمى وزيادة الطلب فى بعض الأوقات والمناطق الجغرافية.

وأكد الوزير فى هذا الإطار على توافر أرصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية فى جميع مصافى تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود ومحطات توزيعه، مشيرا إلى أن توافر هذه الأرصدة هو حجر الزاوية فى الاستقرار الذى يسود منظومة الوقود خلال السنوات الأخيرة، كما ساعد إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك ورفع كفاءة أسطول نقل الوقود فى سرعة وكفاءة التعامل مع أى احتياجات طارئة من الوقود وتلافى أى اختناقات قد تحدث.

يشار إلى أنه من أهم هذه التقنيات نظام قياس أرصدة الوقود آليا فى خزانات المستودعات والمحطات (ATG) وتم تطبيقه فى أكثر من 3 آلاف محطة وقود، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.

وأدار الوزير حوارا خلال الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس مع فرق العمل المسؤولة عن غرف العمليات الرئيسية بهيئة البترول وشركات مصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول، واطمأن منهم على سير العمل بالمنظومة واستمع إلى شرح حول الأدوار والمهام التى ينفذونها وآليات العمل والتنسيق، مؤكدا أن دورهم حيوى وفعال فى مراقبة ورصد حركة التوزيع وطالبهم بالاستفادة الكاملة من التقنيات المطبقة، ووجه بالتجهيز الجيد والتدريب المستمر لكوادر فرق عمل غرف عمليات متابعة المنتجات البترولية.