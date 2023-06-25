وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من العاصمة الإدارية

وتواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، وتواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.
واطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات، مشددا على التأكيد باستلام أظرف الأسئلة لكل مادة منفصلة.
ووجه الوزير، بتوزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان.
كما وجه بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل فى أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالى فقط.
وشدد الوزير على مديريات التربية والتعليم، بالتنبيه على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى.
وكلف المديريات التعليمية، بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقا للجدول المحدد، حيث سيتم اسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023.
ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، الامتحان فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، والجغرافيا للشعبة الأدبية.
كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" اختبار مقاييس المفاهيم "الكيمياء"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الجغرافيا "الورقة الثانية".
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