سها جندى: تطبيق المصريين فى الخارج سيضم أكثر من 20 خدمة رقمية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى، أن تطبيق المصريين فى الخارج سيضم أكثر من 20 خدمة رقمية، تتنوع بين عدة مجالات، كما تم استعراض الألوان المختلفة داخل التطبيق، والمستلهمة من البيئة المصرية، والتى تعبر عن الشخصية المصرية.





جاء ذلك خلال استعراضها ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، آخر الخطوات التنفيذية للتطبيق وأهم الخدمات المقدمة من خلاله، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال استقبالها المهندس خالد العطار والفريق التقنى من وزارة الاتصالات، الحرص على أن يتضمن التطبيق كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، لتكون منصة موحدة تيسر على أبنائنا حول العالم، وتضمن الوصول السريع والآمن لمختلف الخدمات.

وقالت إن التطبيق يضم أقساما متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها من الخدمات، كما يضم تطبيق المصريين فى الخارج مختلف المحفزات، حيث تشير كل أيقونة إلى ما يتعلق بها من خدمات ومشروعات، فضلا عن قسم استثماراتى ويضم ما يتعلق بالاستثمار، من الشركات والاستثمارات والحسابات البنكية.

وأشارت سها جندى إلى أن هناك قسم "إجازاتى" يضم النوادى والرحلات والطيران والسفر والحجوزات والتأمين الصحى على المصريين بالخارج خلال الإجازات وقسم الفعاليات، فضلا عن قسم مخصص للسيارات ويضم ما يتعلق بالرخص واستيراد السيارات والمخالفات ونقل الملكية والانتقالات وحجز المواصلات وغيرها، وكذلك العقارات وضرائبها وتسجيلها والتأجير والبيع والعدادات وغيرها، وقسم "وظيفتى"، وسيتم إضافة قسم التعليم ويضم التعليم والتعليم العالى والشهادات والجامعات الأهلية ومختلف الخدمات المتاحة، وكذلك الخدمات المقدمة للشباب، سواء عبر مركز وزارة الهجرة للحوار أو العلماء والخبراء.

وثمنت وزيرة الهجرة ما تم طرحه من حلول تكنولوجية للانتهاء من التطبيق وتأمينه، وتفعيل العمل بالتوقيع الإلكترونى، وتعاون الجهات لتفعيله والاستفادة منه، قائلة: إننا نستهدف فى المقام الأول الاستفادة من خطط التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة إلى المصريين بالخارج لتلبية لمطالبهم.

من ناحيته، استعرض المهندس خالد العطار ما تم إنجازه فى التطبيق، وأسباب اختيار مختلف الألوان والأيقونات داخل التطبيق، واستراتيجية العمل لضمان تقديم تطبيق إلكترونى مميز يشمل مختلف الخدمات المتعلقة بالمصريين بالخارج.

وقال العطار إنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية للتطبيق، مع ترك مساحة لتعريف المصريين بالخارج بالخصومات المختلفة التى يمكن الاستفادة منها، ووضع شخصيات مختلفة يمكن الاختيار من بينها، وكذلك الخدمات التعريفية المختلفة المقرر عرضها للمصريين بالخارج، فى مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن خدمة تفعيل التطبيق ستكون من خلال شركات المحمول والسفارات والقنصليات أو المنافذ الجوية فى مصر.