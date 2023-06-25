«سانوفى» تتطلع لاستكمال الشراكة فى مواجهة تلوث الهواء مع وزارة البيئة

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون المثمر مع شركة سانوفى التى تعد من اوائل الشركات التى أدركت أهمية المشاركة فى رفع الوعى البيئى، خصوصا مع حرص مصر خلال مسيرتها نحو التنمية المستدامة على رفع الوعى البيئى لكافة شرائح المجتمع من شباب ومرأة واطفال ومجتمع مدنى وقطاع خاص، مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارة والشركة خلال المرحلة الأولى فى تنفيذ المسابقة البيئية، والتى لاقت استجابة كبيرة من المواطنين سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية، وسعادتها بحجم المعلومات البيئية وتنوعها التى تعرف عليها الجمهور من خلال المسابقة.

وتحدثت الوزيرة عن الرؤية الحالية لتطوير قطاع البيئة فى مصر والتى بدأت بتغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالاقتصاد، وتحويل المشكلات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية وفرص عمل، مثل مشروعات البيوجاز التى تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى المناطق الريفية لإنتاج وقود حيوى، وأيضا الاستفادة من قش الأرز فى انتاج الأسمدة والاعلاف، إلى جانب التعامل مع قطاع الصناعة من منطلق المنفعة المتبادلة، من خلال تسليط الضوء على حجم المنافع العائدة عليها من ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة المياه، ومعالجة الصرف الصحى والصناعى، وأيضا الاهتمام بقطاع السياحة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والذى تعد أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وتشجيع السياحة البيئية، وإشراك المجتمعات المحلية فى إدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وعاداتهم الثقافية، والتعاون مع قطاع السياحة الذى يقوم بشكل كبير على القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى امكانية التعاون المستقبلى فى عدد من المجالات ومنها الربط بين البيئة والصحة من خلال استراتيجية صحة واحدة التى أطلقتها وزارة الصحة، والتى تربط بين صحة النبات والحيوان والإنسان والحفاظ على صحة كوكبنا، وأيضا استمرار التعاون فى مجال تحسين جودة الهواء، خصوصا من خلال مكون تغيير السلوك ضمن المشروع الذى تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولى لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، وخطة عمل الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ التى تم اطلاقها مؤخرا لتربط بين تحدى محلى هو مواجهة تلوث الهواء والتحدى العالمى الخاص بتغير المناخ.

ولفتت وزيرة البيئة إلى الربط بين الطبيعة والصحة كمجال مهم، يركز على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للمواطن، ودور المحميات الطبيعية فى تقديم الدعم النفسى من خلال معايشة تجارب مميزة فى تلك المحميات، حيث بدأت وزارة البيئة تنفيذ برنامج للصحة النفسية والطبيعة، وتم تنفيذ رحلة لمرضى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمحمية وادى دجلة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للصحة النفسية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزخر بعدد 30 محمية بالجمهورية، وأطلقت وزارة البيئة حملة وطنية للترويج لعدد 13 منطقة منها لتنفيذ تجربة السياحة البيئية، بالشراكة مع المجتمعات المحلية لها، والقطاع الخاص، وتشجيع الطلاب ورواد الأعمال على تنفيذ مشروعات بيئية بها، ومنها المنتجعات البيئية لرواد الأعمال فى محميات الفيوم.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى تطلعها للتعاون فى ملف اهتمت به وزارة البيئة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والخاص بعادات الغذاء وعلاقتها بصحة المواطنين، والغذاء منخفض الكربون، والحد من مخلفات الغذاء، للوصول لعادات غذاء مستدامة وانبعاثات كربون أقل.

ومن جانبها، أكدت كارول آن ستيوارت رئيسة منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لشركة سانوفى، على تشابه الرؤى بين وزارة البيئة والشركة، وتطلعها للبناء على الشراكة الحالية المثمرة فى طرق مجالات جديدة مثل العلاقة بين الصحة والغذاء وإدارة المخلفات للوصول لمجتمع أكثر صحة ومنها لكوكب أكثر صحة، وبما يتماشى مع توجه الشركة نحو الرعاية الصحية للعملاء، لمساعدتهم على اتخاذ اختيارات وممارسات صحيحة من أجل صحة أفضل، وتقديم العديد من الأنشطة التى تروج لهذا التوجه ومنها التعاون مع وزارة البيئة فى المسابقة البيئية لرفع الوعى ومواجهة تلوث الهواء بتوزيع دراجات على الفائزين.

وأشارت ممثلة الشركة إلى تطلعهم لاستكمال الشراكة فى مواجهة تلوث الهواء، والعمل على التعاون فى مجال الصحة النفسية وربطها بالطبيعة، خاصة أن الشركة تتعاون حاليا مع هيئة الدواء المصرية فى مبادرة "اهتمى بنفسك" لدعم صحة المرأة، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون أيضا من خلال مبادرة وزارة البيئة "انتى البداية" للتخلص من زيت الطعام المستعمل والتى تساعد سيدات البيوت على عدم تكرار استعمال زيوت الطعام والتخلص منها بطريقة اقتصادية دون القائها فى المصارف، للحصول على زيت جديد واستخدام الزيوت المستعملة فى انتاج الوقود الحيوى.

بينما أشارت سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة إلى إمكانية التعاون مع شركة سانوفى فى بناء القدرات فى مجال الربط بين الصحة والغذاء والبيئة، إلى جانب البناء على التأثير المحقق من خلال تعاوننا فى الفترة الماضية فى مجال مواجهة تلوث الهواء ورفع الوعى البيئى.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة وشركة سانوفى تعاونا سابقا فى تنفيذ مسابقة بيئية ضمن فعاليات الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، وفى إطار المشاركة فى الحملة الرئاسية لرفع الوعى البيئى "اتحضر للأخضر" ، تضمنت توزيع 1000 دراجة هوائية على المتسابقين الفائزين بهدف رفع الوعى البيئى حول آثار تغير المناخ من خلال الشركة.