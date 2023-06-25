سفير الصين خلال مراسم تسليم المنحة المقدمة من حكومته : بكين حريصة على تطوير التعاون فى مجال الفضاء مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يونيو 2023 11:26 صباحاً - Dubai Dunes in one Minute Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين حريصة على بذل جهود مشتركة مع مصر لدفع تطوير التعاون في مجال الفضاء على نحو معمق، ومواصلة إثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل.

وأضاف في كلمته صباح اليوم فى مراسم تسليم المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في نموذجي القمر الصناعي "مصر سات 2"، أنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر عام 2014، وقعت إدارة الفضاء الوطنية الصينية والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء على "اتفاقية التعاون في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد " لتحديد التعاون حول القمر الصناعي للاستشعار عن بعد وغيره من المجالات.

وتابع قائلا: "وخلال زيارة الرئيس شي جينبينج إلى مصر في يناير عام 2016، وقعت الصين ومصر على الاتفاقية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وبدأت تنفيذ الاتفاقية في عام 2017."

وأضاف أنه في عام 2019، وقع البلدان على اتفاقية المنحة الصينية المتمثلة في مشروع القمر الصناعي مصر سات 2، وبدأ تنفيذها في نفس العام، لافتا "نشهد اليوم تسليم نموذجي القمر الصناعي مصر سات 2 ، ولعل هذا إنجاز ملموس حققه الجانبان من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين بنشاط!"

وأشار السفير إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ10 لطرح مبادرة الحزام والطريق، معتبرا أنه بفضل القيادة الاستراتيجية والتخطيط الشخصي لرئيسي البلدين، حققت الصين ومصر نتائج مثمرة في مبادرة بناء الحزام والطريق، حيث امتد التعاون من البنية التحتية إلى التكنولوجيا العالية.

وأكد أن مصر هي أول دولة تسلم الصين لها مشروع التعاون حول القمر الصناعي في خارج الصين، وأول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي في خارج الصين.

وشدد على أن مشروع مصر سات 2 يعد إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار مبادرة بناء الحزام والطريق، وستصبح مصر أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال المشروع. وأثناء عمليات تطوير مصر سات 2، استخدمت الصين المنشآت المعنية لتدريب الأفراد المصريين كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل تصميم واختبار وتجميع وتقييم القمر الصناعي. وفي المرحلة القادمة، ستقوم مصر بالتحكم في القمر الصناعي واستخدامه للقياس عن بعد بشكل مستقل. وأكد السفير ليتشيانج أن هذا التعاون يساهم بقوة في تدعيم بناء قدرة مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء وإعداد الأكفاء المصريين، ويرسى أساسا متينا لتطوير مصر لقضية الفضاء على نحو مستقل.

وأضاف السفير في كلمته أن قضية الفضاء تعد قضية مشتركة للبشرية جمعاء، ويمثل اسكتشاف الكون الواسع حلما مشتركا للبشرية جمعاء. ظلت الصين تولي اهتماما بالغا بتطوير صناعة الفضاء، وقد نفذت سلسلة من مشروعات الفضاء، حيث تعززت قدرتها الابتكارية المستقلة باستمرار، وحققت إنجازات مهمة في استكشاف الكون الواسع بخطوات متسارعة. كما أن مصر أدرجت تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدمات كبيرة في مجال الفضاء، وتصبح في مقدمة ركب إفريقيا من حيث تكنولوجيا الفضاء.