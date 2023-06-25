السفير الصينى: مصر ستصبح أول دولة إفريقية قادرة على تجميع الأقمار الصناعية

وأشاد السفير الصينى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - بالتعاون مع مصر لإطلاق "مصر سات 2" من الصين فى أكتوبر القادم، والذى سيقوم بدور بارز فى دعم التنمية الاقتصادية والزراعية لتنفيذ مشروعات تنموية فارقة.
وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا فى الأقمار الصناعية مع الصين فى إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، لافتا إلى أن مصر والصين فى ديسمبر 2014، قد وقعا اتفاقية تعاون فى مجال أقمار الاستشعار عن بٌعد، وفى يناير 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الصناعى "مصر سات 2".
وكانت وكالة الفضاء المصرية قد نظمت احتفالية اليوم بمناسبة إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى "مصر سات 2"، وذلك بمقر الوكالة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والسفير الصينى بالقاهرة لياو لى تشيانج، إلى جانب لفيف من ممثلى دولة الصين والحكومة المصرية.
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