وزير التعليم العالى يلتقى نظيرته الفرنسية لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتورة سليفى ريتايو، وزيرة البحث والتعليم العالى والابتكار الفرنسية؛ لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى الفرنسية.





وتناول الاجتماع مناقشة ملف إعادة هيكلة الجامعة الفرنسية بالقاهرة التى جرى إنشاؤها فى شهر يناير 2019 عندما جرى توقيع اتفاق "إعادة تأسيس الجامعة الأهلية فى مصر"، الذى يهدف إلى تحويل الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر إلى جامعة أكاديمية وبحثية متميزة ذات تصنيف عالمى متقدم، واستيعاب الجامعة إلى 3000 طالب فى المرحلة الأولى من مشروع إعادة التأسيس، ونحو 7000 طالب خلال المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك أن تكون الجامعة الفرنسية مركزا للتعاون مع القارة الإفريقية.

وأشار الوزير إلى أنه جرى تسليم الأرض المخصصة لبناء المقر الجديد للموقع، وتوقيع عقد تنفيذ المشروع مع اتحاد مكون من شركات مصرية وفرنسية.

كما ناقش اللقاء دعوة الجامعات الأعضاء فى اتحاد جامعات باريس لإنشاء تحالف مع الجامعات المصرية، وفقا للتخصصات الحديثة التى يحتاجها سوق العمل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية، وجرى الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك للتنسيق لتحقيق هذا الغرض.

وشدد الوزير على أهمية اختيار مجالات بحثية ترتبط بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أهمية الدور المجتمعى والخدمى لمؤسسات التعليم العالى فى مجالات (الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا)، ودورها فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادى على المجتمع، موضحا أن البحث العلمى التطبيقى هو أساس الصناعة.

واستعرض الوزير محاور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: (المحور الأول) استراتيجية التنمية المستدامة والتى تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، نحو تحقيق هدف تنموى شامل لقطاع تعليمى مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، (المحور الثانى) التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية فى صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار فى تلبية احتياجات سوق العمل، (المحور الثالث) العلاقة بين منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالى والبحث العلمى من الركائز التى يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار فى قطاعى التعليم والبحث العلمى، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

ووجه عاشور، الدعوة للدكتور سليفى ريتايو لحضور فعاليات المنتدى العالمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المقرر انعقاده فى شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.