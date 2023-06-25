بعثة حج الجمعيات الأهلية تعلن جاهزيتها لتصعيد الحجاج إلى عرفات.. غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية جاهزيتها لتنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات بدءًا من غد الإثنين، تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات يوم الثلاثاء المقبل.





واطمأنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى فى اتصال هاتفى مع أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على الخدمات المقدمة داخل مشعر عرفات، ومستوى المخيمات، وكافة خدمات الإقامة والإعاشة للحجاج، كما اطمأنت على سير خطة التصعيد إلى عرفات بشكل مثالى، لضمان سلامة الحجاج وتوفير كافة التسهيلات إليهم.

من جانبه، قال عبد الموجود إنه تم استلام كافة المخيمات على صعيد عرفات وبها كافة الخدمات، فضلا عن توفير الباصات المتعاقد عليها لنقل الحجاج من أماكن إقامتهم بالفنادق إلى المشاعر المقدسة، مشيدًا بتعاون الجانب السعودى مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين؛ حيث خصصت البعثة الرسمية مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، ووجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكييفات فيريون.

فى ذات السياق؛ عقد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس البعثة اجتماعا مع المشرفين قبيل ساعات من بدء التصعيد، نقل فيه توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة بذل قصارى الجهود من أجل تذليل أى صعوبات قد تواجه الحجاج ليؤدوا المناسك فى سهولة ويسر، وكعادة التنظيم الرائع المعروف عن حج الجمعيات الأهلية.

وشدد عبد الموجود على ضرورة التنبيه على الحجاج بالالتزام بالوقت المحدد لكل مجموعة للإحرام، والالتزام بالوقت المحدد للنزول إلى استقبال الفندق استعدادًا لركوب الأتوبيسات، لمنع التكدس فى بهو الفندق، مع ضرورة التحرك فى مجموعات بشكل منظم.

كما أكد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على ضرورة فحص كل مشرف للأتوبيس الذى سيقوم باستلامه؛ تجنبا لوجود أعطال، مع الالتزام بتسلم أتوبيسات حديثة الموديل وفق المتعاقد عليها، وعدم اصطحاب أى شخص بشكل نهائى خارج المجموعة الخاصة بكل مشرف وخارج حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف عبد الموجود أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أى شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد فى المشاعر، مؤكدا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة فى الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لهم فى الفندق.