تجهيز مخيمات وزارة السياحة بمنى وعرفات بكافة الخدمات (صور)

جدة - نرمين السيد - وعقدت اللجنة العليا للحج السياحى، عدة اجتماعات مكثفة على مدار الساعات الماضية، ناقشت خلالها خطة تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى مشعرى منى وعرفات، وذلك فى إطار قيام مكتب شئون الحج السياحى المصرى باتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج.

وأشارت الأستاذة سامية سامى إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية تصعيد حجاج السياحة وعددهم 16100 حاج إلى مشعر عرفات، موضحة أنه تم تجهيز حوالى 400 أتوبيس لنقل حجاج السياحة من مقار إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى مشعر عرفات.

وأضافت أنه قد تم التأكد من أن تكون هذه الأتوبيسات موديلات حديثة مع إجراء فحص شامل لكافة سيارات نقل حجاج السياحة للتأكد من سلامتها تماماً، وأن تكون أيضاُ ملازمة للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر المقدسة، ووجودها فى نقاط قريبة من المخيمات، بجانب توفير المياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج.

وأوضحت أنه يتم رفع تقارير دورية إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن أوضاع حجاج السياحة وأعمال بعثة الوزارة فى إطار متابعته على مدار الساعة للإطمئنان على أحوال الحجاج وحرصه على التأكد من سير كافة ترتيبات الحج السياحى بشكل جيد.

وقد قررت اللجنة العليا للحج والعمرة إيفاد أعضاء مكتب شؤون الحج السياحى للمرور وتفقد المخيمات الخاصة بحجاج السياحة بمشعرى عرفات ومنى للتأكد من جاهزيتها استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج السياحة وتوفير كافة الاحتياجات لهم وبدء مناسك الحج.

كما أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بجاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج، وعلى مدار الساعات الماضية واصلت العمل بالمخيمات فى كل من مشعرى عرفات ومنى حتى تم توفير كافة الخدمات بالمخيمات، مشيراً إلى حرص وزارة السياحة والآثار على تطبيق كافة الاشتراطات التى تضمن راحة وسلامة الحجاج والالتزام بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها مع الحجاج.

وأوضح هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه تم الانتهاء من مراجعة وصيانة المخيمات وتجهيزها لمواجهة أى طارئ خلال مناسك الحج، وكذلك تجهيز الطرق والشوارع بين المخيمات وفرشها بالسجاد والموكيت وزيادة المساحات الخضراء بالمخيمات، كما تم الانتهاء من إنشاء دورات المياه بمستوى متميز للغاية لكافة مستويات الحج وزيادة أعدادها لتستوعب مجموعات الحجاج فى كل مخيم ، بجانب تجهيز المطابخ المكلفة بإعداد وجبات الحجاج وتأمينها بكافة وسائل التأمين والدفاع المدنى وإبعاد منطقة المطابخ عن أماكن إقامة الحجاج.

وأشار ناصر تركى عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلى أن بعثة الحج السياحى تابعت على مدار الساعة عمليات تجهيز مخيمات حجاج السياحة فى كل من منى وعرفات، وتتلقى تقارير دورية على مدار اليوم حول تجهيز المخيمات، لافتاً الى أن البعثة سوف تقوم خلال ساعات بمعاينة واستلام كافة المخيمات للمستويات الثلاث للحج السياحى "5 نجوم والاقتصادى والبرى" وذلك قبل تصعيد الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات والتجهيزات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة، معرباً عن ثقته فى تقديم خدمات أكثر تميزًا هذا العام لحجاج السياحة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرفة أزمات، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة فى القاهرة، لمتابعة أحوال حجاج الشركات السياحية بالأراضى السعودية خلال موسم حج 1444هـ /2023 م، وتعمل على مدار الساعة حتى عودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بوزارة السياحة والاثار هى (01550008630 - 01550008633)، فضلاً عما يرد من الخط الساخن للوزارة 19654، والبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، لسرعة التواصل والرد على أى استفسارات ترد مع ذوى الحجاج بشأن الاطمئنان عن أهاليهم وسرعة التدخل لحل أى أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج.