جدة - نرمين السيد - يزور المدرب العالمى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى، الحائز على بطولتى الدورى الإنجليزى الممتاز، ودورى أبطال أوروبا، مصر حاليا، لقضاء إجازة مع عائلته، وهى ليست المرة الأولى التى يزور فيها مشاهير العالم مصر.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز النجوم الذين زاروا مصر، وهم: ليونيل ميسى الذى زار مصر فى حملة علاج فيروس C، فبراير 2017، والنجم البرازيلى رونالدينيو فى يوليو 2017، وروبرتو كارلوس ضمن حملة ترويج السياحة فى 2017، وسيرجيو راموس، الذى زار الغردقة لقضاء عطلته الصيفية، فى يوليو 2019. ومن الفنانين، زار الممثل العالمى ستيفن سيجال، مصر فى زيارة سابقة فى سبتمبر 2019، والفنان العالمى ويل سميث مارس 2017، ونجم هوليوود توم هانكس فى أبريل 2023

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاهير العالم زاروا مصر قبل جوارديولا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.