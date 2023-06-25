خلال زيارة مفاجئة.. وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة فى السويس

جدة - نرمين السيد - واستهل حجازى، الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة آخر مستجدات سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظ.

وراجع الوزير، تنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، موجها بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشدد الوزير على عدم السماح لمقدرى الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، فى أثناء فترة التقدير.

كما شدد على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك فى تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.