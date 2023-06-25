مدبولى: نحرص على أن تكون منظومة المسابقات المركزية مميكنة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص على أن تكون منظومة المسابقات المركزية محوكمة ومميكنة، كما تضمن حق جميع المتقدمين فى تكافؤ الفرص بينهم جميعا فى كافة مراحل المسابقة، مع ضمان أن الأكفأ هو من سيحصل على الوظيفة العامة.





جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقرير تلقاه من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية والتى من المقرر الإعلان عنها فى شهر يناير ويونيو من كل عام، وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016. وقال رئيس الوزراء إن تلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، تأتى بعد دراسة مُفصلة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، وذلك حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية.

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