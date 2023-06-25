وزيرة الهجرة تهنئ المصريين أوائل الثانوية العامة فى الكويت

جدة - نرمين السيد - هنأت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندى، اليوم الأحد، الطلبة المصريين الدارسين فى الكويت، بمناسبة حصولهم ‏على المراكز الأولى فى نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023، حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز الأولى فى ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية فى كل التخصصات.‏





وقالت وزيرة الهجرة: "نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين فى الكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمى كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى فى الثانوية العامة بالكويت من القسم العلمى بنين وبنات وكذلك القسم الأدبى والقسم الدينى". ووجهت الوزيرة، رسالة تقدير لأسر الطلبة، معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقى لنجاحات المصريين فى ‏مختلف دول العالم فى العديد من المجالات، كما وجهت التهنئة لوزارة التربية بالكويت على نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة علمى وأدبى وتعليم دينى من مختلف الجنسيات المقيمة فى الكويت ومن بينهم نحو 2400 طالب وطالبة من مصر.

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