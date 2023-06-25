بدءا من 11 يوليو.. الإعلان عن مئات الوظائف بالرى والنقل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه من المقرر أن ينشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الإعلانات عن الوظائف التى سيعلن عنها خلال شهر يونيو الجارى على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، والتى تم تطويرها بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز فى كافة مراحل المسابقات المركزية، بدءا من التقديم حتى إعلان النتيجة.





وبين ـ خلال تقرير لرئيس الوزراء ـ أن الجهاز ينشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت كاف، حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التى سيقدمون فيها، وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والرى لتعيين عدد 238 فى وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا - كهرباء - مدنى - حاسب آلى) بالمستوى الوظيفى الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 18 يوليو وحتى 31 يوليو المقبلين.

كما سيعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل عن حاجة الهيئة لتعيين عدد 102 فى وظيفة فنى بالتخصصات الآتية (تشغيل - ميكانيكا - كهرباء - إنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفى الرابع (ب)، بالإضافة إلى حاجة الهيئة لتعيين عدد 47 فى وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (ميكانيكا - كهرباء - مدنى - بناء السفن) بالمستوى الوظيفى الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

وفى هذا السياق، سيعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أيضا عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 100 فى وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (كهرباء - مدنى - إلكترونيات) بالمستوى الوظيفى الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

كما سيُعلن عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 23 مهندساً فى وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء - مدنى - حاسبات - معمارى - اتصالات - ميكانيكا)، وعدد 9 فى وظيفة باحث اقتصادى وعدد 8 فى وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفى الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11 يوليو وحتى 24 يوليو المقبلين.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز أيضا خلال الفترة المقبلة عن عدد من المسابقات المقرر إجراؤها لصالح عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

جدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية للمسابقات يعقدها الجهاز بمركز تقييم القدرات، والذى تم إنشاؤه استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، وقام الجهاز عند إنشائه بمراعاة أن يكون النظام مُميكناً بالكامل وبمنأى عن أى تدخل بشرى.