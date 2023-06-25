عاجل.. السيسى يمنح رئيس الوزراء الهندى قلادة النيل

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب فى مختلف المجالات، خصوصا من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين فى البلدين، حيث تأتى زيارة رئيس الوزراء الهندى إلى مصر فى أعقاب زيارة الدولة التى قام بها الرئيس إلى نيودلهى فى يناير الماضى، كما تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة فى العديد من المجالات، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالى، والطاقة الجديدة والمتجددة بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهى، فضلا عن تعظيم حجم التبادل التجارى وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووجه رئيس الوزراء الهندى الدعوة للرئيس السيسى للمشاركة فى أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهى تحت الرئاسة الهندية، فى حين أعرب الرئيس عن ثقة مصر فى رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم فى احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمى، مؤكدا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات فى الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى فى التعامل مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الزعيمين قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضارى المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمى والشعبى، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما قام الرئيس، بتقليد رئيس الوزراء الهندى بقلادة النيل، التى تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأنا وقدرا.