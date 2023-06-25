الحكومة تنفى تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات.

وشددت على أنه لم يجر إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هى وفقا لما هو متبع خلال السنوات السابقة.

وناشدت الوزارة الطلاب بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وبدوره ناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).