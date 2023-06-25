رئيس وزراء الهند خلال لقاء المفتى: نؤمن بدور الدين فى تعزيز السلام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله لفضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، فى مقر إقامته بالقاهرة فى مستهل زيارته الرسمية لمصر، حيث وجَّه فضيلة المفتى الشكر لرئيس الوزراء الهندى على زيارته لمصر بعد زيارة الرئيس السيسى للهند.

وأشار المسؤول الهندى إلى أنه كان يتابع زيارة فضيلة المفتى الأخيرة للهند يومًا بيوم، مؤكدًا أن الزيارة بعثت برسالة محبة وسلام لجميع الشعب الهندى من أرض الحضارة والعلم.

وقال: "سنساعد فى إنشاء مركز للدعم التكنولوجى فى دار الإفتاء المصرية إيمانًا منا بضرورة استعانة القيادات الدينية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لضمان إيصال الرسالة الدينية الصحيحة".

وأضاف أن الهند تؤمن بدَور الدين فى تعزيز قيم السلام والتعاون والوئام بين الناس كافة، مشيرًا إلى أن الهند قدمت نموذجًا للعالم يبرز أهمية احترام التعددية الدينية والعِرقية والثقافية.

وقدم رئيس الوزراء الهندى دعوة جديدة إلى فضيلة المفتى لزيارة الهند، مؤكدًا: "سوف أصطحب فضيلتكم لزيارة بعض الأماكن التاريخية التى أشرفت على ترميمها".

من جانبه قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن زيارتى الأخيرة للهند كشفت عن قرب القواسم المشتركة بين الشعبين الكبيرين المصرى والهندى فى العيش المشترك والمواطنة وسيادة القانون.

وأكد فضيلته على دَور الدين الصحيح فى إحلال السلام والتقارب بين الشعوب وأنه لم يكن أبدًا سببًا فى زرع الفتن والشقاق.

وأضاف فضيلة المفتى أنَّ هناك جماعات دينية انحرفت بتعاليم الأديان لتحقيق مصالح خاصة ودورنا هو كشف عوار هذه الجماعات.

وتابع فضيلته: "لاحظنا أن الفتوى محركة لأغلب الجماعات الإرهابية؛ لذا اتخذنا التدابير الوقائية والعلاجية حتى تظل الفتوى محققة للاستقرار المجتمعى والسلام العالمى".

وأكد فضيلته على دَور دار الإفتاء فى تحقيق التنسيق والتشاور بين كبار المفتين حول العالم حتى تسود قيم السلام والتعايش السلمى بيننا جميعًا.

وأشار فضيلة المفتى إلى أن الفتاوى التى أصدرتها دار الإفتاء المصرية تصبُّ جميعها فى تحقيق الاستقرار المجتمعى، سواء ما يتعلق بحقوق المرأة أو علاقة المسلم بغير المسلم أو غيرها من القضايا الحياتية.

كما وجَّه فضيلته الشكر والتقدير للسفارة الهندية بالقاهرة نظير دورها الإيجابى فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند وللتنسيق الكبير مع دار الإفتاء المصرية بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.