وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى السويس

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، فى أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.





جاء ذلك فى إطار زيارته المفاجئة لمحافظة السويس لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة.

ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان فى جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

كما اطمأن أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وعلى توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وتأكد حجازى من تسجيل الطلاب بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدا على الاعتداد فقط بالإجابة فى البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة فى كراسة الأسئلة، ووجه الملاحظين بالتأكد من تظليل الطلاب المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وردا على استفسار لأحد الطلاب حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير على أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكترونى، مشيرا إلى أنه فى حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، يصدر سيستم التصحيح الإلكترونى إنذارا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التى قام الطالب بتظليلها.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الامتحانات بمدرسة السويس الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، حيث اطمأنا على مستوى أدائهن فى الامتحان، ووجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وشدد الوزير على توفير وسائل التهوية فى اللجان لتوفير سبل الراحة للطلاب.

الجدير بالذكر أن اجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة السويس يبلغ 3851 طالبا وطالبة من بينهم 1269 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و2400 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية فى 15 لجنة أساسية و199 لجنة فرعية.