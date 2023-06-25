بعثة القرعة تستعد لتصعيد الحجاج على عرفات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى جهود بعثة القرعة فى الاستعداد لتصعيد الحجاج: وفور وصول الحجاج إلى مكة تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف. وتستعد البعثة من أجل تفويج الحجاج إلى جبل عرفات يوم الثلاثاء المقبل.

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