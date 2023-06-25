محافظ القاهرة يوجه بتحرير محاضر لمن يذبح الأضاحى فى الشارع

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى لمتابعة توافر جميع الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مع حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مع سرعة التعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين. كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، خصوصا حول المساجد الكبرى التى ستقام بها صلاة عيد الأضحى، وكذلك توفير العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح على الفور حفاظا على البيئة وصحة المواطنين. وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطرى والتموين والشؤون الصحية ومباحث التموين للمرور على محلات الجزارة، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، مع تكثيف الحملات لمنع الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات من الطرق العامة والأرصفة وبصفة خاصة إشغالات المقاهى والكافيهات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق.

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