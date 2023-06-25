محافظ القاهرة يوجة بالاستعداد لأعطال شبكات الصرف خلال إجازة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مسؤولى شركتى الصرف الصحى والمياه، برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أعطال بشبكات الصرف الصحى والمحطات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع إيقاف إجازات المسؤولين ومديرى تشغيل وصيانة المحطات والشبكات والمخازن ومحطة الوقود والخط الساخن والأمن والسلامة والصحة المهنية.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين. وشدد المحافظ على مسؤولى شركة الصرف الصحى، بضرورة تأمين المحطات ومصادر تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية ورفع درجة استعداد مولدات الكهرباء الاحتياطية للعمل فور انقطاع الكهرباء، وتكثيف عمليات التطهير للشبكات والمجمعات وبيارات المحطات لتجنب حدوث الطفوحات، وتكليف فرق المتابعة الميدانية بالانتشار والمرور المستمر على كافة مناطق الخدمة وأغطية مطابق الصرف الصحى. وطالب المحافظ بتجهيز فرق مدربة ومعدات للطوارئ من الشفاطات ومعدات الإنقاذ بالقرب من دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات لسرعة التعامل فور حدوث أى طارئ. كما شدد على شركة المياه برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لجميع العاملين، وضرورة التواصل المستمر مع شكاوى الخط الساخن (125) وخدمة العملاء.

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